Nihat Özdemir'den Fenerbahçe için yeni açıklama!

İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN MEKTUBU



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "şike" sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin üst üste yaptığı açıklamalara bir cevap daha verdi. Özdemir, son olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün "açıklama" talebini yanıtladı.Nihat Özdemir açıklamasında, "ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI SAYIN VEFA KÜÇÜK,Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki;Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum.Saygılarımla,NİHAT ÖZDEMİR"