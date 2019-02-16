  •  
    "Milli Takım'ın başında yerli hoca olması lazım"
  •  
    Bu sezon için bir ilk!.. Beşiktaş seriye bağladı
  •  
    Atiba sezon sonunda ayrılıyor mu? Cevabı...
  •  
    14 TL'ye 1.7 milyon TL kazandıran tarihi kupon
  •  
    Galatasaray maçındaki o görüşmeyi anlattı!..

Nihat Özdemir'den Ali Koç eleştirisi! "Mazeret arıyor"

Fenerbahçe eski başkan vekili ve TFF yöneticisi Nihat Özdemir, Ali Koç'u eleştirdi.

Kaynak: Sabah
Nihat Özdemir'den Ali Koç eleştirisi! 'Mazeret arıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 09:01
Riva'da geçtiğimiz perşembe akşamı FIFA Başkanı Infantino'nun onuruna verilen yemekte TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir içini döktü.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA Başkanı İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticiler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'yi eleştiren açıklamaları gündemdeydi.

Bir dönem sarı-lacivertli kulüpte başkan vekilliği görevini yürüten Nihat Özdemir, Ali Koç'un sözlerini şu şekilde değerlendirdi:

TFF YÖNETİMİNE BEN KEFİLİM

"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için