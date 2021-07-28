Nihat Özdemir: 'Yayıncı kuruluştan aldığımız para başarıdır'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF genel kurulunda açıklamalarda bulundu ve başkanların, TFF Yönetimi hakkında yaptığı eleştirilere cevap verdi.



71 YAŞINDAYIM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM



"Ben ve ekibimin, BeINSports ile yaptığı mücadeleyi 71 yaşındayım, hiçbir işimde yapmadım. Verdiğimiz mücadeleyi, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. Bu noktaya kadar

getirebildik"



ALİ KOÇ'A CEVAP



"Sayın Ali Koç diyor ki, yayıncı kuruluş ile sorununuz var mı? Tabii ki var. Bu ihaleyi ben yapmadım! Büyük sıkıntı çekiyoruz sayın Ali Koç. Ligler başlar başlamaz ilk peşinatı alacağız ve kulüplerimize dağıtacağız. "



BU PARAYI ALMAMIZ BAŞARIDIR



"Pandemi dönemi 2 yıldır yaşanıyor, döviz olayları yaşanıyor. Sözleşmemizde herhangi bir ekonomik durumda ekonomik uyarlama yapılır maddesi var. 2 yılda aldığımız para 5 milyar + KDV. Sadece %4'ünü TFF'ye aldık. Bu dönemde bu parayı almamız bile başarıdır."



DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJELERİNİ YAPTIM



"Parasında kasasında görmeden harcama yapmayan başkanlar var, bunu çok iyi biliyorum. Elimizden geleni yapıyoruz, emin olun. Dünyanın büyük projelerini yapıyorum ama en büyük yemini ederek söylüyorum hiçbir işimde bu kadar mücadele vermedim"



