Nihat Özdemir: 'Virüs çıkarsa lig durmaz ya da iptal olmaz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başladığı dönemde herhangi bir takımdaki futbolcuda koronavirüs tespit edilirse ligin durdurulması ya da iptalinin olmayacağını açıkladı."İnşallah takımlar hazırlanırken, sık sık testler yaparak yıollarına devame decekler. Tabii ki bunların içinde pozitif çıkabilir. Onları ayıracağız ve dieğrlerine test yaparak yola devam edeceğiz. Bundesliga'da 1 takımda 14 kişi kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. Bizim de hedefimiz budur"