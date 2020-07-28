Nihat Özdemir: 'Vergi konusunda talimatımız yok'

Transfer çalışmalarına başlayan kulüplere TFF tarafından gönderildiği iddia edilen bir talimat ortalığı karıştırdı.



Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 12. maddesinde "Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır" hatırlatıldığı ve buna uymayanların yeni transferlerinin TFF tarafından tescil edilmeyeceği öne sürüldü. Bu borcu olan kulüplerde paniğe yol açtı



HARCAMA LİMİTLERİ 3 AĞUSTOS'TA



İsminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici, "TFF yönetmeliği uygulamakta kararlı. Önümüzdeki günlerde büyük gürültü çıkacak" dedi.



Başkan Nihat Özdemir ise Akşam'a yaptığı açıklamada, kulüplere böyle bir talimat göndermediklerine dikkat çekti. Bu konuda hazırlanan lisans talimatı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Özdemir, "Biz vergiye bakmayız. Gelir-gidere ve bilançoya bakarız. Şu anda talimat üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Vergi konusunda da herhangi bir özel durum gündeme gelmedi" ifadesini kullandı.



TFF, pandemi nedeniyle harcama limitlerini değiştiriyor. Yeni limitler 3 Ağustos'ta açıklanacak.



