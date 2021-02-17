Nihat Özdemir: "VAR kayıtları polemik çıkarır!"

Süper Lig'de bazı kulüpler VAR'ın kaldırılmasını, bazıları da konuşmaların açıklanmasını istiyor. TFF ise "Çok polemik yaratacağını düşünüyoruz. UEFA'nın da bu konuda tavsiyesi var. O yüzden açıklamıyoruz" noktasında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir: 'VAR kayıtları polemik çıkarır!'
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17 Şubat 2021 10:46
VAR sistemi için kulüpler farklı farklı açıklamalar yaparken, TFF bu konuda geri adım atmayacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili olarak Sabah gazetesine, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya her yerde VAR sistemi tartışılıyor. Çünkü, bir olay var ve karar verici insanlar var. VAR'ı ben ikiye ayırıyorum. İlki ofsayt kararları. Orada işin içine matematik giriyor. Sistem çizgiyi çiziyor. İkincisi, penaltı ve kart kararları. Ele değmeler, fauller ya da kırmızı kart olayları tartışmaya açık" açıklamasında bulunmuştu.

Başkan ayrıca, "VAR konuşmalarının açıklanmasını isteyen kulüpler var. Daha önce de oldu. Bunun daha çok polemik yaratacağını düşünüyoruz. UEFA'nın da bu konuda tavsiyesi var. O yüzden açıklamıyoruz" ifadesini kullandı. 

 


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