Nihat Özdemir: 'Vaka sayısı düşerse seyirci alabiliriz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in seyircisiz oynanacak olması hakkındaki görüşlerini belirtti ve ilerleyen dönemde stadyumlara seyirci alınıp alınmayacağını beIN Sports'ta açıkladı.



"VAKA VE VEFATLAR ARTINCA..."



Seyircisiz oynama kararının Sağlık Bakanlığı ile birlikte alındığını söyleyen Özdemir, "Sayın Bakanımıza yüzde 30 civarında seyirci almak istediğimizi belirttik. Sağlık Bakanımız, Eylül'de bunun imkanı olmadığını belirtti ve Ekim ayında bu düzene geçebileceğimizi belirtti. Biz de yönetim kurulu olarak oy birliği ile Ekim ayından itibaren taraftar alma kararı aldık. Sonrasında vakalar ve vefat sayılarındaki yükseliş sonrası, bize Sağlık Bakanlığı'ndan seyircisiz oynatma önerisi geldi. Biz de yönetim olarak ilk yarının sonuna kadar seyircisiz kararı verdik." ifadelerini kullandı.



"DÜŞÜŞ OLURSA SEYİRCİ ALABİLİRİZ"



Vaka sayılarında düşüş olması halinde seyirci alınabileceğinin altını çizen TFF Başkanı, "Baktık rakamlar düzeliyor bu durumda sezon sonunu beklemeden yeniden seyirci almayı düşünebiliriz. Düşüş sağlanırsa Sağlık Bakanlığımıza tekrar danışırız ve yüzde 30 olmazsa 20 ya da 10 seyirci alma kararı verebiliriz." diye konuştu.



