Nihat Özdemir: 'Türk oyuncuların önü açılacak'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, halen 8 olan yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının Türk oyuncuların önünü açacağını söyledi.



TFF Başkanı, "Yabancı sayısının azalması sayesinde Türk oyuncuların önünün açılacağına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek" dedi.



Futbolumuzun genel sorunlarıyla ilgili görüşlerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin en önemli konularından biri kulüplerin mali yapıları. Kulüplerin borç yükünü azaltmak için çalışmalar var ve biz de bunu destekliyoruz. Ama bizim başka bir konumuz daha var; takımlara bu yıl en fazla 8, gelecek sezon 7, sonraki sezon da 6 yabancı oynatma şartını getirdik. Bu şekilde Türk oyuncuların önünün açıldığına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek."





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