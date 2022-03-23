Nihat Özdemir: "Türk oyuncuların önü açılacak"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, halen 8 olan yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının Türk oyuncuların önünü açacağını kaydetti.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Nihat Özdemir: 'Türk oyuncuların önü açılacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 10:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, halen 8 olan yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasının Türk oyuncuların önünü açacağını söyledi.

TFF Başkanı, "Yabancı sayısının azalması sayesinde Türk oyuncuların önünün açılacağına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek" dedi.

Futbolumuzun genel sorunlarıyla ilgili görüşlerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en önemli konularından biri kulüplerin mali yapıları. Kulüplerin borç yükünü azaltmak için çalışmalar var ve biz de bunu destekliyoruz. Ama bizim başka bir konumuz daha var; takımlara bu yıl en fazla 8, gelecek sezon 7, sonraki sezon da 6 yabancı oynatma şartını getirdik. Bu şekilde Türk oyuncuların önünün açıldığına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.