Nihat Özdemir: 'Transfer için vergi ve SGK borçsuzluğu istemeyeceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig takımlarını ilgilendiren gelişmelerle ilgili olarak TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.



Nihat Özdemir "Bir takımın transfer yapabilmesi için vergi ve SGK borcunun olmaması gerekiyor. Yaz döneminde bunu uygulamadan kaldırdık. Çünkü kulüplerin maddi durumu sıkıntılıydı, yayıncı kuruluşla sıkıntılar vardı. Ödemelerin tamamını yapamadık. Kulüplerin isteğiyle kış transfer döneminde de vergi ve SGK borçsuzluk kağıdı istemeyeceğiz. Birçok kulübümüzün hem vergi borcu hem de SGK'ya borcu var. Pandemi nedeniyle gelirlerinde azalmalar var, bu yüzden kış transfer dönemi için de bu kararı aldık." dedi.



Yayıncı kuruluşla görüşmelere başladıklarını söyleyen Nihat Özdemir "Yayıncı kuruluş ile cuma gününe kadar anlaşma sağlama sağlarız, ödemeleri alırız." ifadelerini kullandı.



