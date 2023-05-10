Nihat Özdemir: 'Trabzonspor'un şampiyonluğundan mutluluk duyduk'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, Trabzon'a yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor'un 2021/22 sezonunda kazandığı şampiyonlukla alakalı görüşünü belirten Özdemir, "Dönemimizde 3 tane şampiyonluk gördük. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'a nasip oldu. 38 yıl sonra Trabzonspor bizim yönetimimiz döneminde şampiyon oldu ve hakkıyla oldu. Çok iyi mücadele etti" dedi.



Özdemir, "Gerçekten son zamanlardaki en güzel futbolu oynayarak, Trabzonspor burada başarıyla, alnının akıyla şampiyonluğu kazandı. Hepimiz bir Türk futbolseveri olarak bundan da mutluluk duyduk." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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