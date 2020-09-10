Nihat Özdemir: 'Takımlar limitlerini biliyorlardı'

TFF Başkanı Nihat Özdemir beIN Sports'a verdiği röportajda, takımların limit konusunda bilgilendirildiklerini ve harcama limitlerinde değişimler olabileceğini açıkladı.



"TAKIMLAR ZATEN BİLİYORDU"



Nihat Özdemir açıklamasında; "Takım harcama limitlerinin nasıl yapılacağına dair tespitimizi daha önce yaptık ve bunu kulüplerimizle görüştük. Kulüpler zaten ne kadar harcayabileceklerini biliyorlardı. Bunu sadece yüzde 15 geçebilirlerdi ve bunu açıkladık." dedi.



"YENİ LİMİTLERİ BİLDİRECEĞİZ"



TFF Başkanı açıklamalarının devamında; "Burada Kasımpaşa'nın durumu özel. Bankaya borçları yok ancak kendi şirketlerine borçları var. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisanslarını çıkartabilecekler." dedi.



Özdemir ayrıca; "Finansal Fair Play hakkında sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Malesef Trabzonspor'un 2016'ya dönük bir cezası oldu. Trabzonspor, haklı olarak CAS'a başvurdu ama netice olarak ceza değişmedi. İnanıyorum ki, harcama limitleri sayesinde artık kulüplerimiz UEFA'dan ceza almayacaklardır. Birkaç sene içerisinde borçlarını düzelteceklerine inanıyoruz." dedi.



ALT LİGLER İÇİN DE GÜNDEMDE



TFF Başkanı, alt liglere de harcama limiti getirileceğini belirtti.



Nihat Özdemir sözlerini; "Amacımız TFF 1. Lig'e de harcama limitleri getireceğiz. Başarılı olursak 2. ve 3. Lig'e de bu limiti getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede bu takımlar lige geldiklerinde sorun yaşamayacaklar." diyerek bitirdi.



