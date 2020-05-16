Nihat Özdemir: 'Süper Lig iptal edilemez, mümkün değil'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Belçika, Hollanda ve Fransa ligi gibi Türkiye liginin iptal olmasının mümkün olmadığını açıkladı.Türkiye ligi ile iptal edilen diğer ligler arasında farklılıklar olduğunu ifade eden Nihat Özdemir, "Ancak o sıada PSG en ön sıradaydı ve çok büyük bir fark vardı. Dün de Belçika, Burgge'ü şampiyon ilan etti" dedi.Türkiye'de ise durumun daha farklı olduğunun altını çizen Özdemir, "Bizim lige bakalım ve 1. Lig'e bakalım. Süper Lig'de bugün 2 takımımız aynı puanda sadece gol farkı var. Arkasındaki iki takım hemen hemen aynı puanlarla 3-4 paylaşıyorlar.ama hemen üstünde bugün gol farkıyla Malatya ve Rize'nin puanları aynı, sadece gol farkı var. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız olabilir; ligleri oynatarak sonlandırmak" şeklinde konuştu.Liglerin oynatılmaktan başka bir çaresinin olmadığını vurgulayan Özdemir, "Aksi halde çok büyük tartışmalar, hukuki olaylar olur. Benim hakkım yendi diye huzursuzluklar olur. Bu iş çok etkili ve insanları üzecek kararlar almak çok kolay değil.Eğer ligler oynanıyor olsaydı bugün Mayıs'ın bugünü belki de kupayı vereceğimiz gündü. Ligleri bugünlerde biz kesiyorduk. Haziranda hemen EURO 2020 oynanacaktı, ona gidecektik, olmadı" ifadelerini kullandı.