Nihat Özdemir, sol omzundan operasyon geçirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Nihat Özdemir, sol omzundan operasyon geçirdi
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29 Mayıs 2020 16:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Özdemir'in bugün ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz." denildi.

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