Nihat Özdemir: "Sırada Macaristan var"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Nihat Özdemir: 'Sırada Macaristan var'
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15 Kasım 2020 22:13
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir "A Milli Takımımız, pandemi sonrası ilk kez galip geldi. Uzun zamandır yenemediğimiz bir takım. Başta teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere görev alan oyuncuları tebrik ediyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Nihat Özdemir "Hedefimiz Macaristan. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla ülkemize döner ve maçları tamamlamış oluruz." diye konuştu.



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