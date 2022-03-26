Nihat Özdemir: 'Penaltıyı atsak turlardık'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Portekiz mağlubiyetini ve Burak Yılmaz'ın veda kararını değerlendirdi.



Nihat Özdemir, "Bu eleniş bizi çok üzdü. Penaltıyı atsak o moralle turu alabilirdik. Burak'la da konuştum. O da çok üzüldü. Vuruşta zeminde bir sıkıntı olmuş. Böyle veda etmek yerine Dünya Kupası'nda veda etmesini isterdik. Futbolda böyle şansızlıklar var." dedi.



"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİK BİR KARAR"



Özdemir, "Kuzey Makedonya, İtalya'yı eleyince üzüntümüz daha da arttı. Potansiyelimiz var ve bunu daha iyi seviyelere çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Özdemir, Milli Takım'daki sistem değişikliğiyle ilgili ise "Bu teknik bir karar" yorumunu yaptı.





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