Nihat Özdemir: 'Kuzu kuzu sözü bana ait değil'

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, BeINSports'ta önemli açıklamalarda bulundu.



KUZU KUZU GELECEKLER DEMEDİM



"Kuzu kuzu İstanbul'a gelecekler" açıklamasının kendisine ait olmadığını ifade Nihat Özdemir: "Kuzu kuzu oynayacaklar lafı benim değil. O gazete yazmış bu lafı. Kimse benden bunu duymamıştır. Ben bunu diyecek yaratılışta değilim. Niye yalanlamadım? Her konuşulana bakarsam, dinlersem bu işe zamanım yetmez. Birkaç arkadaş yalanlayalım dedi ama siz bakmayın, yolumuza devam edelim dedim.



HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPTIK AMA..



"İngiltere'nin bu kararı aldığı gün Chelsea - Manchester City yetkilileri bizim stadı, antrenman sahalarını, otelleri gezdiler. Bu hazırlıklar nedeniyle TFF'ye teşekkür ettiler. Birleşik Krallık Devletleri, maalesef bir siyasi karar aldılar. Her türlü siyasi girişimi yaptık. Sağolsun, tüm siyasilerimiz görüşmeleri yaptı ama bizi maalesef kırmızı listeye aldılar bizi. Taraftarlara ve futbolculara dahi bir otelde karantinayı zorunlu tuttu"



UEFA BİZE SÖZ VERDİ



"Biz Wembley'de oynanmasına şiddetle karşı çıktık. Bu nedenle maçı Portekiz'e aldı UEFA. 2023 Şampiyonlar Ligi finaline talibiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş dönemi. Aynı zamanda TFF'nin de 100. yıl kuruluş dönemi. UEFA bu görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacak. Biz Olimpiyat Stadyumu'na hazırlarken büyük yatırım yaptık. Hem seyircili bir final, hem de Şampiyonlar Ligi finali alacağız."



UEFA'DAN TAZMİNAT ALACAĞIZ



"Tazminat için görüşmeler devam ediyor. Yatırım yaptık. Maliyetimiz var. UEFA'dan tazminat isteyeceğiz. UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 'Bu finali alıyoruz ama başka finaller vereceğiz' mektubu yazdı. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi. Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyesi. Son seçimi Montreux'ye gittik. Çok iyi oy aldı. Görüşmeleri, Servet Bey vasıtasıyla götürüyoruz. Çok iyi sonuç alacağız."