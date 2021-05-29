Nihat Özdemir: 'Küme düşme kaldırılmayacak'

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşme tartışmaları alevlendi. Geçen sezon son 8 maçın pandemiye denk gelmesi sonrasında kulüpler TFF'ye başvurmuştu. Alınan karar neticesinde küme düşme kaldırılmıştı.



TFF'YE RESMİ BAŞVURU

Süper Lig'de Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon küme düşmüştü. Bu sezonun da pandemi şartları nedeniyle zorlu geçtiği ve geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını çaldı.



KÜME DÜŞME KALDIRILSIN İSTEĞİ

Buna göre, Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulüp resmi olarak "Küme düşme kaldırılsın" talebinde bulundu.



ÖZDEMİR İLK KEZ KONUŞTU

Futbol kulüplerinin başvurusu sonrası gözler TFF'ye çevirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili olarak ilk kez Milliyet'ten Cemal Ersen'e konuştu.



"GEÇEN SEZON OYBİRLİĞİ İLE KÜME DÜŞMEYİ KALDIRDIK"

Geçen sezon takımların pandemiye hazırlıksız yakalandığını ifade eden Özdemir, bu nedenle kulüpleri dinleyerek oybirliğiyle küme düşmenin kaldırıldığını ifade etti. Özdemir; "Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı.Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği'nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık." ifadelerini kullandı.



KÜME DÜŞME KALDIRILMAYACAK

"Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19'u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın"



TAKIM SAYISI 18'E DÜŞECEK

"Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'deki takım sayısını 18'e düşürmeyi hedefliyoruz."



