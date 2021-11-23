Nihat Özdemir ile Burak Elmas, bir araya geliyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'le bugün görüşecek.

, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir ile Burak Elmas, bir araya geliyor
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23 Kasım 2021 12:08
Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geleceğini dile getirmişti.

Dün beklenen kritik buluşma, bugüne ertelendi. Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a bugün için randevu verdi.

Burak Elmas'ın, Nihat Özdemir ile yapacağı ziyarette Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmesi bekleniyor. 


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