Nihat Özdemir: 'Her gün aşı duası ediyorum'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet gazetesinden Attila Gökçe'ye konuştu. Özdemir, Şampiyonlar Ligi finalinin 72 bin seyirciyle oynanması için her gün aşı duası ettiğini söyledi.29 Mayıs 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da, göz bebeğimiz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu stadı devralıp, Wembley gibi, ulusal futbol stadına dönüştürüyor. Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde iddiamızın somut örneği olarak yüz milyon Euro'dan fazla harcayıp inşa ettiğimiz güzelim stat, artık "olimpik" özelliğini kaybetti. 400 metrelik modern sentetik pist, greyder ve kepçelerle traşlandı, kazıldı, yok edildi. Ön sıralardaki seyircilerin reklam panolarıyla engellenmeden maçı seyretmeleri için 80 santimetrelik bir hendek açıldı. Maçın oynanacağı saha tam da bu hendeğin ortasında eskisi gibi normal seviyesinde seyir ve görüşlere hazır. Daha kolay anlatımla futbol sahasını tersine kapanmış bir tabak gibi düşünebilirsiniz.TFF Başkanı Nihat Özdemir, stadı dönüştürmenin mutluluğuyla her güne "aşı duası"yla başlıyor. İşte Başkan'ın sözleri:"Şu pandemi günlerinde inşallah aşı kampanyaları tüm dünyada, Avrupa'da ve yurdumuzda başarılı sonuç verir, antikor oluşur ve İstanbul finalinde 72 bin seyirciyle maçı oynatırız. Bu maç oynanırsa, İstanbul'da hayat canlanır. Ekonomi sıçrar. 200 milyon Euro'dan fazla bir para konuk taraftarların eğlencesiyle otellerimize, garsonlarımıza, şoförlerimize ve esnafımıza kalır. Her gün dua ediyorum. Türkiye Mart'a kadar pandemiyi gerilettiği takdirde, o coşkulu taraftarlarımız da tribünlere dönebilir. Devletin bu süreci hızlandıracağına inanıyorum."-İyi ama, stadın pistlerini de yediniz"O stadı alalım, gerekirse atletizm pistini de yeniden yaparız. Neden olmasın?"- Söz mü Başkan?"TFF adına söz. Unutmayın bizden önce devletimiz var. İnanıyoruz ki, Spor Bakanlığımız da gereken neyse, ihtiyaç neyse yapacak ve yardımcı olacaktır."