Nihat Özdemir: 'Gruptan çıkacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Özdemir, "Güzel bir maç oldu. Oyuncularımız gayet iyi pas yaptı. Oyuna hakimdiler, iki de gol bulduk. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Bu bir hazırlık dönemi. Bir hafta daha bu kamp devam edecek. Sonra Roma'da 11 Haziran'da EURO2020'nin ilk maçını yapacağız. Ümitliyiz, iyi bir sonuç alarak devam etmek istiyoruz. Allah nasip ederse, şans da yanımızda olursa bu gruptan çıkacağız. Bütün futbolcularımız İtalya maçının heyecanını yaşıyor. Bütün dünya izleyecek. Kaybetsek bile iki maçımız var. Bizim ana hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.



Bakü'deki kardeşlerimize seslenen TFF Başkanı, "İtalya maçında seyirci açısından sıkıntı yaşıyoruz. Bakü'de öyle olmayacak. Kardeşlerimizi maça bekliyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz. Tek millet, iki devlet. Orada bir raya geleceğiz ve Milli Takım'ı destekleyeceğiz. İyi puanlar alarak gruptan çıkacağız. Ha İstanbul'da oynamışız, ha Bakü'de. Hiç farkı olmayacak." ifadelerini kullandı.



Lille'de oynayan milli yıldızlarımıza değinen Nihat Özdemir, "Zeki, Yusuf ve Burak seneler sonra Lille'i şampiyonluğa taşıdır. Türkiye olarak sevindik. Lille'de oynayan üç oyuncumuz da Moldova maçında oynadı, başarılıydılar. Burak da Milli Takım'ın tecrübeli ismi, golleriyle katkı yapacak." diye konuştu.



