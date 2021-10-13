Nihat Özdemir: 'Gelecek için umutlandık'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Letonya karşısında özellikle son 20 dakikada oynanan futbolun gelecek için umut verici olduğunu belirterek, "Gruptaki işimiz hala çok zor ama sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir: 'Gelecek için umutlandık'
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13 Ekim 2021 07:52
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Letonya deplasmanında elde edilen kritik galibiyetle gelecek için umutlandıklarını söyledi.

2022 Dünya Kupası finallerine katılma şanslarının devam ettiğini aktaran Başkan Özdemir, kasım ayında oynanacak maçların ardından grupta her şeyin belli olacağını dile getirdi.

Letonya karşısında çok anlamlı bir galibiyet aldıklarının altını çizen TFF Başkanı, "Ülke olarak sevindik, çok mutlu olduk. Hem gruptaki iddiamızı devam ettirdiğimiz hem de Türkiye'ye son dakikada böyle bir sevinç yaşattığımız için mutluyuz. Ancak bu galibiyete rağmen gruptaki işimiz çok zor, bunun da elbette farkındayız. Hollanda'nın dört puan gerisindeyiz, Norveç'le de aramızda iki puan fark var. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Galibiyet için tebrik

Letonya maçının son bölümlerindeki futbol için ayrı bir parantez açan Başkan Nihat Özdemir, "Milli Takım'ın özellikle son 20 dakikadaki mücadelesi ve kazanma arzusu bizi gelecek için çok mutlu etti ve umutlandırdı. Galibiyet için teknik heyet ve oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 




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