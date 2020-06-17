Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.



TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'den ihracı gündemde olan Nihat Özdemir istifa kararı aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemiri 9 Haziran 2020'de Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sevk belgesi eline ulaşan Başkan Nihat Özdemir hemen Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.



