Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğine nokta koydu.

Haber; Sporx.com
Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
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17 Haziran 2020 15:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'den ihracı gündemde olan Nihat Özdemir istifa kararı aldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemiri 9 Haziran 2020'de Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sevk belgesi eline ulaşan Başkan Nihat Özdemir hemen Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.



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