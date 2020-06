Nihat Özdemir Fenerbahçe için ne dedi? Açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'ne Instagram canlı yayında açıklamalarda bulundu ve yabancı sınırının önümüzdeki sezon değişmesini planladıklarını söylerken, akıllarındaki planı da anlattı. İşte Nihat Özdemir'in sözleri...Temmuz'da eğer Koronavirüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz.45 günde oyunculara sahip olacaklar. Benim 4 bin kişinin çalıştığı işyerlerim var. Çok şükür, korona sürecinde hiç durmadık ve çok şükür hiç korona vakası yok. Ben gitsem, beni bile almıyorlar.Kulüplerimiz disiplini bozmazsa, bu ligi oynayarak, kazasız, belasız, hiçbir sporcumuza ve futbol adamımıza zarar gelmeden tamamlarız. İnsan ve sporcu sağlığının her şeyden önemli olduğuna inanan bir federasyonuz.Trabzonspor'un 2019'daki raporları ile ilgili bir konu, bunu biliyorduk, yeni bir şey değil. Bu UEFA'nın kendisinden çıkan bir şey değil, bir üst kurulun verdiği bir karar. Bu değişmez değil, TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı, gücümüzü beraber kullanacağız. Çözeceğimize de inanıyoruz.Bütün kulüpler kovid olayından dolayı mali olarak kayıplara uğradı. Dolayısıyla biz FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip, kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir, sportif anlamda başarılı olmaları için gerekli destekleri yapmak bizim görevimizdir.Harcama limitleri geçen yıl yüzde 30'du, yüzde 15'e indirmemiz lazımdı ama acaba düşürecek miyiz? Bankacılar, hukukçular, yeminli mali müşavir arkadaşlarımız var, çok tecrübeliler, bütün kamuoyunda ve bankacılık sektöründe tanınan isimler. Onlar oturacaklar, kulüplerin de durumlarını göz önüne alıp, onları yaşatmak için, sportif başarılarında iddialı olmaları için gerekli destekleri verecek.Yabancı futbolu ile kulüplerin ilişkilerine FIFA karışır ve bir açıklama yaptılar. Futbolcuyla kulüp arasındaki sözleşmelerde pazarlığa gidip, belirli indirim yapabilirler dedi FIFA, eğer futbolcu ile kulüp arasında bir problem olursa ve dosya FIFA'ya gelirse, kulübün durumu, kulübün dosyasında neler var, sürekli problemli mi gelmiş, futbolcunun durumuna bakacağız ve ahlak durumuna bakıp karar vereceğiz dedi FIFA. Biz de buna paralel olarak Kulüpler Birliği ile bir araya geldik ve FIFA'nın yayınladığı bu kurallara paralel, Türkiye şartlarına uygun, kulüplerimiz ile yerli futbolcular arasındaki görüşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl bir indirim yapılması gerektiğini bildirdik.Yabancı kontenjanı... 2020-21'de, bu işi sadece yabancı sayısını düşürmek olarak düşürmüyoruz, yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bununla ilgili kulüplere destekte bulunabilir miyiz? Şu anda bir komisyonumuz bu çalışmayı yapıyor, Kulüpler Birliği ile bunu paylaşacağız. Seneye sezon başlamadan, kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar.Maçlar 26. haftada kesildi. beIN ile 5 yıllık sözleşme yaptık, daha 2 yılları var. Şu anda bir ihale falan söz konusu değil. Hedefimiz beIN Sports ile 2 yıl daha sözleşmeyi devam ettirip sonlandırmaktır.Sadece Türkiye'de değil, ben dünyada da yüksek meblağlı transferler olacağına inanmıyorum. Bu korona olayı tüm çalışanları etkiledi. Herkes bu zarardan bir miktar payını değil. Geçen yılki gibi sponsorlar bulamayacağız. Her şey küçülecek. Gelirler küçüldüğü oranda, transfer harcama limitleri de düşecek.17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbhaçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum.2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz.Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar."