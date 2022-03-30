Nihat Özdemir'e şehit aileleri plaket verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Konya'daki milli maç öncesi ziyaretlerde bulundu.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Konya'daki Türkiye-İtalya milli maçı öncesinde Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ile buluştu.



Dernek tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası onuruna hazırlanan ve milli oyuncuların da yer aldığı kamu spotuna verdiği destekten dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi verildi.





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