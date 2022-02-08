Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yapılması planlanan yeni yayın ihalesi ile ilgili konuştu.



"İYİ BİR İHALE OLACAK"



"8'in üzerinde ihale dosyası alan var" diyen Özdemir, "İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. İyi bir ihale ve yarışma olacak. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli yayın kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden. Yayın gelirinden ne kadar çok gelir elde edersek -yalnız Süper Lig değil alt ligler de buradan paralarını alıyorlar- kulüpler o kadar çok kazanacak. . Bu ihaleye önem veriyoruz. İlgi de var. İnşallah iyi bir ihale olacak. Görüşmelere açığız. Bugün bile bir sabah yayıncı geldi konuştuk. Teklifleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.



ŞARTNAME ALAN ÜÇ KURUM



Öte yandan şu ana dek Süper Lig Yayın İhalesi için 'Şartname' alan üç kurum ortaya çıktı.



- beIN Sports

- Saran Holding

- Turkuvaz Medya





İLGİLİ VİDEO