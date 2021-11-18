Nihat Özdemir'den Play-Off itirafı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Karadağ zaferi ve Milli Takım'ın play-offa kalması ile ilgili duygularını anlattı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir'den Play-Off itirafı
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18 Kasım 2021 11:11
A Milli Takımımız'ın Stefan Kunz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aralara grubu 2. sırada bitirmesine en çok sevinen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geliyor.

Tarihi fark yediğimiz Hollanda maçının ardından radikal bir karara imza atarak Şenol Güneş ile yolları ayırma kararı alan TFF'nin Stefan Kuntz hamlesinin doğrulu Milliler'in play-off'a kalarak Katar umutlarını sürdürmesiyle adeta tescillenmiş oldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir maç bitiminde tüm takımı kutlarken duygularını Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e şu sözlerle aktardı:

"İLK KEZ YÜZÜM GÜLÜYOR"

· "Milli Takımımız'ın, grubu 2. sırada bitirerek playoff'a kalmayı başardığı için çok mutluyum.

· Evet yüzüm ilk kez gülüyor. Bugün herkesin yüzü gülüyor. Bugün gülmezsek ne zaman güleceğiz!

· Milli Takım gruptan çıkmak için her şeyini ortaya koydu. Yenilebiliriz ama sahada herkesin mutlu olacağı futbol ve goller izlemek istiyoruz. Bunu da tüm teknik ekip ve oyuncularımız gerçekleştirdi. Herkese teşekkür ederim."




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