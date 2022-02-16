Nihat Özdemir'den Murat Sancak'a cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "TFF'de ve hakemler içinde FETÖ'cüler var" sözleriyle ilgili konuştu."



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir "Bir kulübün başkanına direk cevap verecek durumda değilim. Sportmenliğe, centilmeniğe aykırı bir açıklama varsa Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Konuşan başkanın takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı geldi? Galip gelince hakemler iyi, beraberlik veya mağlubiyette hakem kötü! Hakemler de insandır. Yapılan bir hata varsa, gereken yapılır." açıklamasını yaptı.



Nihat Özdemir ayrıca "Yarın Fenerbahçe maçına gitmeye çalışacağım. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eder" dedi.





İLGİLİ VİDEO