Nihat Özdemir'den liste dışı hakemler için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, MHK tarafından liste dışı bırakılan 13 hakemle igili kısa bir açıklamada bulundu.

TAHKİM KARARINA SAYGI DUYULMALI



Özdemir, "Hakemlerle ilgili bir karar aldık. Arkadaşlarımız Tahkim Kurulu'na müracaat etti. Dosya orada inceleniyor. Tahkim Kurulumuz bizim Yargıtayımızdır. Herkesin Tahkim'in vereceği karara saygı duyması gerekir" diye konuştu





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