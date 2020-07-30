Nihat Özdemir: 'Çok sıkışık bir takvim olacak'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.



Finali değerlendiren Özdemir, "Bu güzel statta yeni yapımdan sonra ilk maçımızı oynattık. Alanyaspor da iyi futbol oynadı, golleri Trabzonspor buldu ve kupayı aldı tebrik ediyorum. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum, iyi futbol ve sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı. En iyi oyuncu de Abdülkadir Ömür seçildi. Hepimizin bildiği gibi Abdülkadir ağır sakatlıktan sonra formuna kavuşuyor. Bune çok seviniyorum çünkü Milli takımımızın önemli bir oyuncusuydu. Biz de onun adına çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de sezonun 21 takıma çıkarılması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, çok sıkışık bir takvimin bizleri beklediğini söyleyerek, "Bu kadar sıkışık bir takvimde her hafta 1 bay maç olmasını takımları dinlendirmek açısından faydalı olacağını düşünüyorum. 16 Mayıs itibarı ile kupa ve ligi bitirmemiz lazım. Şenol hocamız da bunu istiyor zaten. UEFA'nın da aynı şekilde. Avrupa Şampiyonası'na hazırlık dönemimiz var. Sıkışık bir takvim bizi bekliyor. 40 hafta, Türkiye Kupası, ŞAmpiyonlar Ligi, Avrupa Ligi derken gözümüzü açacak herhangi bir zamanımız yok. Futbolcularımız kendilerini hazırlaması lazım, kulüplerimiz de aynı şekilde. Sıkıntılı ve sıkışık bir dönem bizi beklemekte. 11 Eylül itibarı ile inşallah başlayacağız" ifadelerini kullandı.



"BEIN İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ, ÇÖZECEĞİZ"



Yayıncı kuruluş beIN Sport'un küme düşmenin kalkması ile ilgili habersiz olduğu konusuna ise şu ifadeleri kullandı: "Orada bir yanlış anlaşılma var. Biz beIN Sports'ın CEO'Su olan Yusuf beye bunu bildirmiştik yönetim kurulu toplantısından sonra. Kendilerinin bayram arası sebebiyle bir karışıklık olabilir. beIN ile oturacağız, önemli değil, planlamayı yapıp başlayacağız."



Bursaspor ve Akhisarspor'un tepkisi ile ilgili konuşan Özdemir, "Hangi kararı alırsak alalım bazıları çok mutlu, bazıları az mutlu oluyor, bazıları hiç mutlu olmuyor. Biz hayırlı olsun diyoruz, bu kararı uygulamaya koyduk." diyerek açıklamalarını noktaladı.



