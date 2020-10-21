Nihat Özdemir: 'beIN'e ihtar çektik'

İşte o sözler;



İHTARNAME GÖNDERDİK



"Noter ile dün beİN Sports'a ihtarname gönderdik. beİN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."



YÜZDE 30 SEYİRCİ İÇİN BAŞVURDUK



"Artık maçlarda seyirci olmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta Başakşehir'in PSG, Sivasspor'un Maccabi maçları var. Bu maçlarda seyirci olmasını hedefliyoruz. TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık."



KULÜPLER YASASINDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ



"Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Kulüpler Birliği ile ortak çalışma yaparak Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."



MEHMET SEPİL: "HALA PARA ALAMADIK"



"5. haftayı oynuyoruz ama hala para alamadık. Konuyla ilgili uzlaşma da sağlanamadı. beIN Sports'un geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok."