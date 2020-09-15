Nihat Özdemir: 'Bakan Koca 'Durdurun' derse, ligler durur'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligler devam ederken vakaların artması durumunda ne yapacakları konusunda konuştu.



EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'e konuşan Nihat Özdemir, ""Vaka sayıları artarsa, Bakan Koca'dan 'Maçları oynatmayalım' diye bir çağrı gelirse ligler durur mu?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:



"Devletin kararı her şeyden önemlidir. Devlet bir karar verince, insan sağlığını, sporcu sağlığını, spor ile ilgilenenlerin sağlığını düşünmek mecburiyetindedir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız bir karar verdiği zaman, bu bir devlet kararıdır. Hiçbir federasyon, devlet kararının önüne geçemez."



