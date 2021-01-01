Nihat Özdemir: 'Ay sonunda erteleme maçı kalmamış olacak'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçları ocak ayı sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Özdemir, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'un Yalıçiftlik Tesisleri'ni ziyaret etti.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, 2020'nin sağlık yönünden sıkıntılı bir yıl olduğunu, yeni yılda ise salgın sürecini aşılar sayesinde geride bırakmayı temenni ettiklerini dile getirdi.



SEYİRCİLİ MAÇ SÖZLERİ



Futbolseverlerin yeniden tribünlere gelmesi hedeflerini aktaran Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz, sahalarda futbol oynanırken taraftarlarımızı tribünde görmek. Tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor, oyuncular motive olamıyor. Hakemlerimizin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. İnanıyorum ki marttan sonra salgın şartları da uygun olursa hedefimiz seyircili olarak liglerimize devam etmek." diye konuştu.



Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group'un salgın nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını ve kendileriyle daha uzun süre çalışmak istediklerini anlatan Özdemir, 5 ay süren görüşme sonrası anlaşmaya vardıklarını, yapılan ödemeyi de 30 Aralık 2020'de kulüplerin hesaplarına havale ettiklerini hatırlattı.



Ocak ayının başında kulüplerin kış dönemi transfer çalışmalarına başladığını kaydeden Özdemir, "Kulüplerin en fazla kaynağa ihtiyaç duydukları dönemde bu paraları hesaplarına aktarmış olduk." ifadesini kullandı.



- "Ertelenmiş maç kalmayacak"



Kovid-19 kaynaklı erteleme maçlarını bu ay içerisinde bitirmeyi amaçladıklarını dile getiren Özdemir, şu görüşlerini aktardı:



"Ana hedefimiz, futbol oynayarak bütün liglerde maçları tamamlamak olacaktır. Birçok maçımızı erteledik. Bu erteleme programlarını da ocak ayı içerisinde bitirme düşüncesindeyiz. Ocak ayı sonu itibarıyla ertelenmiş maç kalmayacak. İkinci yarıya başlarken bazı yeni prensipleri ilan ettik. İkinci yarıya başlarken bazı yeni prensipleri ilan ettik. Diyoruz ki, 14 olan sayı 9'a düşünceye kadar herhangi bir şekilde erteleme olmayacaktır. Bir takımda 9 oyuncu varsa, çıkıp maçını oynayabilecektir. Ayrıca 28 olan oyuncu sayısını 35'e kadar arttırdık. Alt yapıdan istediği kadar oyuncuyu alıp test yapmak şartıyla maçlarına devam edebilecekler. Eğer bunları da yerine getiremezse, o takımı hükmen mağlup ilan edip, yolumuza devam edeceğiz. Başka türlü bu ligleri tamamlama imkanımız yok. Çünkü 16 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki futbolla ilgili bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Çünkü milli takımlarımız toplanacak ve hazırlıklara başlayacaklar. 11-12 Haziran gibi de Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Milli Takım'ımız İtalya'ya gidecek ve açılış maçını oynayacak. Başka çaremizin olmadığını görünce, bu sistemi meydana getirdik. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hükmen yenilgi olayını kullanmayacağız. Bütün takımlarımız sahaya çıkacaklar ve maçlarını oynayacaklar."



TFF Başkanı Özdemir, maçların tam kapasite seyircili oynanmasını bu sezon düşünemediklerini ancak yüzde 20-30 kapasiteli oynamaya ise Sağlık Bakanlığı ile yapacakları görüşmeler neticesinde karar vereceklerini kaydetti.



Yaşananların olağanüstü olaylar olduğunu vurgulayan Özdemir, hiçbir kulübün "İlk maç seyircisiz oynandı, ikinci maç seyircisiz oynansın" diye bir düşüncesinin olamayacağını belirtti.



Bodrumspor'un çoğunluk hissesinin sahibi Fikret Öztürk ise kulüp için ellerinden geleni yaptıklarını, Bodrumspor'u daha iyi yerlerde görmek istediklerini anlattı.



