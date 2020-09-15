Nihat Özdemir: 'Avrupa'nın en iyi VAR'ı bizde'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hakemler konusunda konuştu.



EkoTürk'ten Serhat Ulueren'e konuşan Nihat Özdemir, "En çok konuşulan konuların başında hakemler gelecektir. Hakemlerin de insan olduğunu, Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi VAR sistemini teknik olarak kurduk. VAR sistemizin de çok iyi olduğunu kabul ediyorum. Ancak, netice olarak bunlar insan. Hata yapmadan bu işleri yapmak mümkün değil." dedi.



"HAKEMLERİMİZİN İYİ NİYETİNE İNANIYORUM"



"Son hafta PSG maçında 5 tane kırmızı kart, 12 tane sarı kart var. Türkiyemizde değil, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere'de de bu tip olaylar var." diyerek sözlerini sürdüren Özdemir, "Bir defa kötü niyet var mı, yok mu ona bakmak lazım. Ben hakemlerimizin iyi niyetine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"ACIMASIZCA ÜSTLERİNE GİTMEYELİM"



Nihat Özdemir, "Hata yapabilirler ama biz bir anda bir hata nedeniyle bütün silahlar, tenkitler ile acımasızca üstlerine gitmeyelim. Bu sezonu inşallah iyi şekilde hakemlerin bitireceğine yüreğimle inanıyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"85. DAKİKA OLUNCA CANLARI YANMIŞTIR"



Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeledeki penaltı kararları ve Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın tepkileri üzerine gelen soruya, "Hasan Kartal sevdiğim bir kardeşimdir. Maçtan evvel beraber olduk. Bizi ağırladılar, beraber maça gittik. 85. dakikada bir penaltı kararı verilmiştir. Hakemimizin kararı odur, VAR da bakmıştır. Yorum yapmak istemem, o onun görüşüdür. Bir takımın 85. dakikada canı yanmasından dolayı üzüntü duymuştur. O açıklamalarda bulunmuştur. İnşallah bir daha böyle üzülme durumu olmaz." cevabını verdi.



