Nihat Özdemir: "Avrupa Süper Ligi'ne katılana yaptırım uygularız"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak Türk takımına UEFA yaptırımları uygulanacağını söyledi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir: 'Avrupa Süper Ligi'ne katılana yaptırım uygularız'
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20 Nisan 2021 08:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Avrupa kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı.

Fox'tan İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz." dedi.

Herhangi bir Türk takımının Süper Lig'e katılmayacağını söyleyen Özdemir, "Eğer bir takımımız bunu yaparsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız." ifadelerini kullandı.



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