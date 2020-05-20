Nihat Özdemir açıkladı: Küme düşme kaldırılabilir!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 7 takımın küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
Nihat Özdemir açıkladı: Küme düşme kaldırılabilir!
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20 Mayıs 2020 18:00
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yaptıkları toplantının ardından Süper Lig'de 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE SON 7 SIRA
28 - Gençlerbirliği
26 - Kasımpaşa
26 - Konyaspor
25 - Malatyaspor
25 - Rizespor
23 - Ankaragücü
22 - Kayserispor



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