Nihat Özdemir açıkladı: Küme düşme kaldırılabilir!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile yaptıkları toplantının ardından Süper Lig'de 7 kulübün bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DE SON 7 SIRA
Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DE SON 7 SIRA
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26 - Kasımpaşa
26 - Konyaspor
25 - Malatyaspor
25 - Rizespor
23 - Ankaragücü
22 - Kayserispor