Nihat Özdemir açıkladı: Gelecek yıl 7+4!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, büyük tartışmalara neden olan yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Nihat Özdemir'in sözleri:



"Yabancı sayısını ilan ettik ve bunu 1 yıl da geciktirdik. Hocamız ve Hamit Altıntop ile bu kararı tekrar gözden geçireceğiz. Hamit'in görüşünü ve hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Sergen Hoca da bu karara alıştığını ve gelecek yıl da devam edip etmeyeceğini öğrenmek istediğini söyledi. Evet, gelecek yıl da 1 sayı düşerek (7+4) devam edeceğiz."



"YERLİ-YABANCI OLAYINA ÇEKMEYİN"



"Kuntz, son 5 yılda Avrupa Şampiyonası finali oynadı ve 2 kez kazandı. Ümit Milli Takım'ın en başarılı teknik direktörü olarak bize geldi. İnşallah Almanya için kayıp, bizim için kazanç olacaktır. Yeni hocamızla ilk sınavımızı ekim ayında vereceğiz. Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız. Hiç arzu etmiyoruz ama katılamazsak, dersimizi alacağız. 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Ne sonuç alırsak alalım, hocamızı ya da oyuncularımızı hedef almayalım. Kuntz'u yıpratmayalım. Daha önce de yabancı hocalarımız oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak, bir değerli hocadan diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve uzun yıllar da beraber çalışmak istiyoruz."



