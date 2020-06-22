Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sözleşme uzatmak istediğini Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye açıkladı.
"beIN gidiyor mu?" şeklinde gelen soruya Nihat Özdemir, "Ne gitmesi... Bırakın gitmeyi, geçen hafta beIN'in CEO'su yönetim kurulumuzun önünde bize aynen şöyle dedi: 'Sayın yönetim kurulu, biliyorsunuz 2 yıl sonra bizim sözleşmemiz bitiyor. Ancak biz 2 yıldan sonrası için de uzatmak istiyoruz.' Bunu söyleyen şirket gider mi? Tam tersine, sözleşmeyi uzatmak istiyorlar." cevabını verdi.
"8 HAFTADA TÜM ÖDEMELER YAPILACAK"
"Para ödeme konusu ne durumda?" şeklinde gelen soruya ise Nihat Özdemir, "588 milyon lira para söz konusu. Geçen cuma bir ödeme oldu. Salı günü yine ödeme olacak. Her hafta maçlar oynandıktan sonra ödeme yapacaklar. 8 haftada tamamlanacak. Yani bir borç ödememe durumu kesinlikle söz konusu değildir." sözleriyle cevapladı.
"BEN GERÇEKLERİ AÇIKLIYORUM"
beIN ile ilgili söylentilerin kaynağıyla ilgili soruya Nihat Özdemir, "Onu çıkaranlara sormak lazım. Ben gerçekleri açıklıyorum. TFF üzerine düşen sorumluluğu tarafsızca yerine getiriyor. Ligler tamamlanacak. Bu tür dedikodularla liglere gölge düşürmek isteyenler varsa boşuna." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"beIN gidiyor mu?" şeklinde gelen soruya Nihat Özdemir, "Ne gitmesi... Bırakın gitmeyi, geçen hafta beIN'in CEO'su yönetim kurulumuzun önünde bize aynen şöyle dedi: 'Sayın yönetim kurulu, biliyorsunuz 2 yıl sonra bizim sözleşmemiz bitiyor. Ancak biz 2 yıldan sonrası için de uzatmak istiyoruz.' Bunu söyleyen şirket gider mi? Tam tersine, sözleşmeyi uzatmak istiyorlar." cevabını verdi.
"8 HAFTADA TÜM ÖDEMELER YAPILACAK"
"Para ödeme konusu ne durumda?" şeklinde gelen soruya ise Nihat Özdemir, "588 milyon lira para söz konusu. Geçen cuma bir ödeme oldu. Salı günü yine ödeme olacak. Her hafta maçlar oynandıktan sonra ödeme yapacaklar. 8 haftada tamamlanacak. Yani bir borç ödememe durumu kesinlikle söz konusu değildir." sözleriyle cevapladı.
"BEN GERÇEKLERİ AÇIKLIYORUM"
beIN ile ilgili söylentilerin kaynağıyla ilgili soruya Nihat Özdemir, "Onu çıkaranlara sormak lazım. Ben gerçekleri açıklıyorum. TFF üzerine düşen sorumluluğu tarafsızca yerine getiriyor. Ligler tamamlanacak. Bu tür dedikodularla liglere gölge düşürmek isteyenler varsa boşuna." sözleriyle konuşmasını noktaladı.