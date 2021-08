Nihat Özdemir: '2023'te kadın hakemler Süper Lig'de'

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Yaz Semineri Açılış Töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Vekili ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve MHK üyeleri, MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemler, kulüp yöneticileri ve temsilcileri ile davetliler katılıyor.



Açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de yeni sezon uygulamalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'in hakemlere yeni sezon için başarı dilediği açılış konuşması şöyle:



"Öncelikle, güzel ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangın felaketinin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnşallah bu felaketi bir an önce atlatırız. Söndürme çalışmalarında emek veren herkese şükranlarımı sunarken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum.



Değerli hakemlerimiz,



Göreve gelişimizin ardından 2 yıl geçti, siz hakemlerimizle üçüncü sezona hep birlikte hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde bir arada olduk. Öncelikle MHK'ye ve hakemlerimize, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı, özel olarak teşekkür ediyorum. Olağanüstü zor bir süreçti. Bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer yandan yoğun maç trafiğinde görev yaptınız. Tüm tedbirleri almanıza rağmen, aranızda Covid'e yakalanan hakemlerimiz de oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni sezonda hepinize öncelikle sağlık diliyorum.



Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon olan takım son maç belli oldu Yine aynı şekilde, TFF 1. Lig'de 3 takım, son maça şampiyonluk hedefiyle girdi. Geçen sezon 2692 maç oynandı. Kadın Ligi'ni ve U19 Gelişim Ligleri'ni Antalya'da düzenledik. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen, başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak, hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum.



Değerli katılımcılar,



TFF olarak, Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istiyoruz. Bunun için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi, 1500'ü profesyonel liglerde görev alan, toplamda 6 bin 500'ün üstünde hakemden oluşan büyük bir aile. Bu aile için; profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim şansı, donanımlı VAR Merkezi ile birlikte tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.



Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir hakem kadrosuna sahibiz. Hepsi birbirinden kıymetli, Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleri ile bugüne dek önemli katkıları olmuş Merkez Hakem Kurulumuz var. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve Kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.



MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu sene hakem klasman sistemimiz değişti. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak, ayrıca VAR kadromuzu genişlettik.



Futbol hızla gelişiyor. Bununla birlikte teknolojik imkânlar artıyor ve buna ayak uydurmak gerekiyor. VAR teknolojisi, değişen futboldaki en önemli devrimlerden birisi olarak 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, Video Yardımcı Hakem Sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı, Avrupa'da öncü oldu. Hızlı bir gelişim kaydediyoruz. İnanıyorum ki, dördüncü sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüplerimiz zaman zaman, biraz evvel Sayın AhmeT Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de, emin olun, bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda, VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR Sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz.



Tabi bunun için öncelikle insan kaynağına ihtiyacımız var. MHK, VAR kadrosu oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemlerde artıracağız. Çünkü VAR'ın gelişiyle birlikte branşlaşma artık kaçınılmaz. Sistemle birlikte VAR'ın da değerinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Eminim ki, çok yakın bir dönemde VAR ayrı bir meslek haline gelecek. Federasyon olarak Video Yardımcı Hakemliğe değer veriyor, destekliyor ve sizleri teşvik etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz.



Gönül ister ki, VAR'a hiç gerek olmasın, ancak futbolun tabiatında hata mutlaka vardır. Sahadaki hakemin gözünden bazı pozisyonlar kaçabilir. VAR bunu düzeltmek için var. Ayrıca şunu net şekilde ifade edebilirim ki, Avrupa'nın gıpta ettiği Riva VAR Merkezine ve sizlere yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. İnanıyorum ki, yeni sezonda daha da fazlasıyla alacağız.



Yakın zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı sizler de takip ettiniz. Hakem kararlarının ve VAR'ın neredeyse hiç konuşulmadığı bir turnuva oldu. Bir kez daha gördük ki, sahadaki hakemin pozisyonlara olan yorumu ve kararı çok önemlidir. VAR, ancak çok bariz hatalar veya hakemin göremediği pozisyonlarda devreye girdi. Sizlere düşen görev, maçlara çok iyi bir şekilde hazırlanmanız ve adeta VAR yokmuş gibi en iyi şekilde yönetim göstermenizdir. TFF ve MHK, sizlerin sahada en iyisini ortaya koymanız için tüm imkânları sunuyor. Bunları başarılı performansa dönüştürmek sizin elinizde. İşinizi sevin, kendinizi geliştirin ve bu büyük ailenin içinde birbirinize her zaman destek olun.



Yeni sezonda, %50 kapasite ile taraftarlarımız tribünlere geri dönüyor. Aşılı olan veya Covid-19 PCR testi yaptıran futbolseverler maçlara girebilecekler. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, aşının pandemide ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vesile ile, tüm vatandaşlarımızdan aşılarını yaptırmalarını bir kez daha rica ediyorum.



Sizlerle beraber sohbetlerimizde, belki de herkesin düşündüğünün aksine, taraftarların olmadığı bir ortamda maç yönetmenin hiç de iyi olmadığını defalarca dile getirdiniz. Seyirci, futbolun rengidir Onların katılımı ile beraber, hem futbolcuların hem de siz hakemlerimizin motivasyonunun artacağına da yürekten inanıyorum."



Değerli katılımcılar,



Hakemlerimiz her ne kadar, futbolun kısır çekişmeleri arasında kalsa da Avrupa'da hızla seviyesi yükselen bir Türk hakemliğimiz vardır. Sevgili Cüneyt Çakır hocamızın açtığı Avrupa kapısı, birçok genç hakemimiz için fırsat oldu. Geçen yıl Cüneyt Çakır'la birlikte, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiler. FIFA kokartlı 7 hakemimiz de Avrupa'da ülkemizi gururla temsil etmektedir. Cüneyt Çakır, son Avrupa Şampiyonası'nda, yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte görev yaptı ve finaller tarihinin en çok maç yöneten hakemi oldu. Abdülkadir Bitigen, devam eden Tokyo Olimpiyatlarında, VAR kadrosunda yer alıyor. Bizleri onurlandıran hakemlerimize şükranlarımızı sunuyorum.



Sözlerime son vermeden evvel, şunu ifade etmek istiyorum. Serdar Tatlı Başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız. Seminerimize katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulumuza ve hakemlerimize başarılı ve güzel bir sezon diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."