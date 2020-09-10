Nihat Özdemir: '2021/22 sezonunda 20 takım olacak!'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 2021/22 sezonunda kaç takımla devam edeceğini beIN Sports'ta açıkladı.



"20 TAKIMLA DEVAM EDECEĞİZ"



Süper Lig'in 2021/22 sezonunda 20 takımla devam edeceğini söyleyen Özdemir, "21 takımla lige başlayacağız. 4 takım küme düştükten sonra, TFF 1 . Lig'den 3 takım çıkacak. Böylelikle sonraki sezona 20 takımla devam edeceğiz. Sonrasında bu sayıyı düşürüp düşürmeyeceğimizi 20 takımlı sezon sonunda tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



"21 TAKIM KARARINDAN PİŞMAN DEĞİLİM"



Küme düşmeyi kaldırma sebeplerini açıklayan TFF Başkanı, "21 takım kararından pişman değilim. 7 takım küme düşmenin kalkmasını istemişti ve o zaman olmayacağını ifade ettik. Sonra birkaç takım bize başvurdu. Örneğin Malatya, 2-3 oyuncusunun pandemiden sonra dönmediğini ve transfer dönemi kapalı olmadığı için transfer yapamadıklarını belirttiler. Biz de küme düşmeyi kaldırdık." dedi.



