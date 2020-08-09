Nihat Özdemir: '2020/21 Emre Gönlüşen Sezonu'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, spiker Emre Gönlüşen'in hayatını kaybetmesi sonrası gazeteci İbrahim Seten'e konuştu.



Nihat Özdemir, "Başımız sağolsun. İlk yönetim kurulu toplantısında 2020/21 sezonunun 'Emre Gönlüşen Sezonu' olması konusunu gündeme getireceğim. Ben sıcak bakıyorum." ifadelerini kullandı.



TFF

Spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN SPORTS ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.



Beşiktaş

"Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz



Galatasaray

Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.



Başakşehir

"Spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun..."



Fenerbahçe

Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.



Trabzonspor

Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, spor camiasına ve beIN SPORT'a başsağlığı dileriz.



