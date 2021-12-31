Nihat Özdemir: "2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu olduğunu söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nihat Özdemir: '2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2021 09:20
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur.": "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur."

BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK GELDİ

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı "2011 Süper Kupa maçı oynansın" talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş'tan da destek geldi.

Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz" değerlendirmesine bulundu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.