Nihat Özdemir: '2010-2011 şampiyonu TFF'de yazıyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin hem TFF'nin sitesinde, hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluğunun olduğunu söyledi.



Sarı-lacivertli camia Özdemir'in, bir röportajında "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" şeklinde yöneltilen soruya, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon 2010-11 sezonudur. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" cevabını vermesi üzerine tepki vermişti.



Başkan Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy, Özdemir'i sert bir dille eleştirmiş, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise sözlerini düzeltmesi için TFF başkanına çağrıda bulunmuştu.



Şaşırtan tarih



Fenerbahçe Disiplin Kurulu Başkanı Tayyar Başaran'ın Özdemir'e gönderdiği 9 Haziran 2020 tarihli yazıda, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz salı günü saat 16.00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 49. maddesinin 5. bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususu bilgilerinize rica ederim" ifadeleri iplerin kopmasına neden oldu.



Nihat Özdemir bunun üzerine dün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderdiği cevapta, "09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliği edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım" diyerek tartışmalara noktayı koydu.



TFF'nin sitesi, sportif olarak tescil ve adliyer

2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe



Milliyet yazarı Attila Gökçe'ye gelişmeleri yorumlayan Özdemir, "Disiplin Kurulu mektubu 9 Haziran'da hazırlıyor ama 11 Haziran'da Vefa Küçük bana sözlerimi düzeltmem için bir mektup yolluyor. Bu nasıl bir iş? Hem TFF'nin sitesinde, hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluk var ortada. Hala bana sorular yöneltiyorlar. Neyin tartışması bu anlamış değilim . Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin ipimi çekmesine izin vermem" diye konuştu.



