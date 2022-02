Nihat Kırmızı: 'Torrent seneye de bizimle'

"Yönetimsel olarak bir kadro dışı durumu yok. Maç günleri hocanın açıkladığı kadroda olur veya olmaz, onu biz bilemeyiz."

Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı TV100'e sarı kırmızılı takımın Barcelona'yla eşleşmesiyle ilgili konuştu.Kırmızı açıklamasında Barcelona karşısında her iki maçta da galibiyet için sahaya çıkacaklarını söylerken Domenec Torrent'in önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını duyurdu.İşte Kırmızı'nın açıklamaları:"Galatasaray tarihi boyunca bu seviye maçları oynamış ve başarılı olmuştur. Kurada kim çıksa diye sorsaydınız kuradan önce ilk 16'ya kalan takımlar arasında zaten kalite farkı olmaz. Kabul etmemek mükün değil Barcelona dünya markası tabii ki""Sürpriz olmaz, Galatasaray Arsenal'i yendi, Real Madrid'i yenip kupa aldı. Daha önce de Barcelona'yı da yendi. Bizim kuruluş amacımız zaten yabancı takımları yenmek. Birkaç sezondur Avrupa'da çok iyi seviyede sonuçlar alamadığımız için seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak ligimizin şampiyonu""Başka takımlarla ilgili yorumlar yapmak doğru değil ama Avrupa kupalarına katılan tüm Türk takımlarının başarılı olmasını isteriz ülke puanı açısından.""Bazen söylemler kastı aşıyor. Torrent belkıi profesyonellik gereği temkinli yaklaşıyor. Yabancılar bazen konuşurken çevirmen de araya girdiği zaman söylediği amacını aşabiliyor. Sonuçta Türkiye'ye de yeni gelmiş bir hoca kendisi. Kim Barcelona'nın kötü olduğunu söyleyebilir? Torrent sadece Barcelona'yı tanıdığını anlatmaya çalıştı""Torrent Türk gibi düşünmeyi öğrenecektir. Biz de anlatıyoruz sık sık. Direkt söylemek yerine biraz hazmederek söylemek gerekiyor bazı durumlarda. Yabancılar biraz daha temkinli yaklaşabiliyor, bu korkak olduklarını göstermez. Temkinli konuşsa başka bir dert, Barcelona'yı yeneceğiz dese başka bir şeyler söyleyecekler sosyal medyada.""Torrent ile sözleşmemiz devam ediyor, önümüzdeki sezon da sözleşmemiz var kendisiyle. Devam edeceğiz kendisiyle.""Rize maçında bir gerginlik beklemiyoruz neden bekleyelim? Her maça tüm yönetim kurulu üyeleri gitmiyor. Her maçta tüm rakiplerimizi yönetim kurulu olarak en güzel şekilde ağırlıyoruz. Onlar bizim misafirimiz. Takım ayırmadan ağırlıyoruz. Biz Galatasaray'ız""Barcelona Avrupa'daki ezeli rakiplerimizden birisi. Bir kaç senede bir Avrupa'nın devleriyle karşılaşabiliyoruz. Biz Barcelona'yı da yendik, Real Madrid'i de yendik, Juventus'u da yendik. Bunlar tabii ki bizim Avrupa'da ezeli rakibimiz.""Hocamızın Barcelona camiasından gelmesi bir avantaj. Hocamız oranın dengelerini çok iyi biliyor. Kalecimizi zaten Barcelona'dan transfer etmiştik. Ondan da iyi verim alıyoruz. Biz her iki maçta da kazanmak için sahaya çıkacağız"