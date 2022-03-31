Nihat Kırmızı: "Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı"

Burak Elmas yönetiminin etkili isimlerinden Nihat Kırmızı, kongreden çıkan ibrasızlık kararına tepki gösterdi.

Haber; Fanatik
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Nihat Kırmızı: 'Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı'
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31 Mart 2022 08:00
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibrasızlığıyla sonuçlanan ve erken seçimin yolunu açan kongrenin yankıları sürüyor. 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimli kongreye yönelik olarak FANATİK'e konuşan, Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, "Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı" dedi. "Birilerinin iktidar hırsı kulübe ve camiaya zarar verdi" ifadesini kullanan Kırmızı, "Umarım bundan sonra göreve gelen arkadaşlarımız başarılı olur. Burak Elmas sözünü tuttu ve seçim kararını aldı. Ben başkan adayı olmayacağım. Herhangi bir listeye de girmeyi düşünmüyorum. Burak Elmas'la geldim, Elmas'la bırakacağım. Bu dönemde başka herhangi bir tasarrufum olmayacak" açıklamasını yaptı.

'Son güne kadar en iyi hizmet'

Seçime kadar olan 1 aylık süreçte, kulübün menfaatleri doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekleyen Nihat Kırmızı, "Son günümüze kadar Galatasaray'a en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Galatasaray'a hizmet etmek için sadece başkan veya yönetici olmanız gerekmiyor. Ben her zaman Galatasaray'ın yanında ve hizmetinde olacağım" diye konuştu.

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