Nihat Kırmızı: 'Barcelona'yı eleyeceğiz!'

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşmelerini değerlendirdi.



Eşleşmeyi değerlendiren Nihat Kırmızı, "Teknik direktörümüz Katalan. Barcelona'da da çalıştı. Barcelona'yı tanıyan birisi. Barcelona tabii ki iyi ve ciddiye almamız gereken bir takım. Bu avantajı teknik direktörümüz kullanacak. Pena, iyi kaleci. Muslera da iyi kaleci. O gün hangisinin oynayacağına teknik direktörümüz karar verecektir. Tüm oyuncularımız, iyi bir motivasyonla oynayacaktır." dedi.



"Galatasaray'ın kuruluş amacı yabancı takımları yenmektir." diyerek sözlerini sürdüren Kırmızı, "Tarihi boyunca Galatasaray, yabancı takımlara karşı başarılıdır. Avrupa'da söz sahibi tek Türk takımıdır. Bundan sonraki dönemlerde de böyle devam edecektir. Motivasyonumuz bu şekildedir." ifadelerini kullandı.



"ELEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Nihat Kırmızı, "Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyoruz. Elemek için elimizden geleni yapacağız. Futbolda her sonuç var ama Galatasaray olduğumuzu unutmamamız lazım. Bizim 11 oyuncumuz var, Barcelona'nın da 11 oyuncusu var. Çok rahat bir şekilde oynayacaklardır. İlk maçta sonuç ne olursa olsun, ikinci maça da aynı motivasyonla çıkacağız. En sonunda tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Şu an motivasyonumuz Barcelona. Lig maçlarımız devam ediyor. Ligde de çıkış yakalamak istiyoruz. Önümüzde Rize maçı var. Sadece Barcelona maçı değil lig maçları da önemli. Hepsine aynı ciddiyetle çıkacağız. Barcelona maçına çıkacak ve aslanlar gibi oynayacak oyuncularımız. Kalede ister Pena, ister Muslera olsun, diğer 10 arkadaşıyla beraber en iyi şekilde oynayacaklardır." sözleriyle konuşmasına devam etti.



"BARÇA'YI DEFALARCA YENDİK!"



Barcelona ile ilgili gelen soruya Kırmızı, "Seri başı olmayan takımlar içerisindeki en güçlü takım Barcelona'ydı. Bu çıksın, bu çıkmasın dedik. Kura çekiminde herkes çıkabilir. Motivasyonumuzu dağıtmak istemiyorduk. Galatasaray, Barcelona'yı defalarca yendi. Bir daha neden olmasın. Bu sezonun başında çok iyi performans yakalayamamış olabiliriz ligde. Avrupa'da tam tersi çok iyiyiz. Yolumuza aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Avrupa motivasyonumuz farklı. Tarihimiz boyunca böyle olmuştur." cevabını verdi.



"LİG MAÇLARI DA ÇOK ÖNEMLİ"



Nihat Kırmızı, "Her maç önemli bizim için. Barcelona'ya karşı oynayacağımız maç öncesi lig maçları daha önemli. Göztepe maçıyla istediğimiz sonucu aldık. Dönüş yaparak aldık, çok zor bir maçtı. İyi oyunla galip geldik. İyi oyunumuzu sürdürmek ve galibiyetleri art arda almak istiyoruz. Bu maçlar Avrupa öncesi de moral motivasyon olacaktır." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.





