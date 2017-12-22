Nihat Kahveci'den ''Nerede kalmıştık...'' cevabı!

Nerede kalmıştık ..Son iki sezon Şampiyonlugu



— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 22 Aralık 2017

Galatasaray ile anlaşan Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başına geçmesini ''Nerede kalmıştık...'' tweeti ile duyurmuştu. Etkileşim rekorları kıran bu tweete spor yorumcusu Nihat Kahveci'den cevap geldi.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Twitter'dan yaptığı paylaşımlayazdı.Kahveci, bu tweetin yanı sıra ''Geri döndümü döndü.. İstenilen oldumu oldu. Ama bence sezon sonu Şampiyon BeşiktAşk'' ve ''Hava şu an kapalı dişarıda ama Güneş 'li günlere devamm'' paylaşımlarında bulundu.