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Nihat Kahveci'den ''Nerede kalmıştık...'' cevabı!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Twitter'dan Fatih Terim'in yaptığı ''Nerede kalmıştık...'' paylaşımına cevap verdi.

Kaynak: Sporx.com
Nihat Kahveci'den ''Nerede kalmıştık...'' cevabı!
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22 Aralık 2017 17:44
Galatasaray ile anlaşan Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başına geçmesini ''Nerede kalmıştık...'' tweeti ile duyurmuştu. Etkileşim rekorları kıran bu tweete spor yorumcusu Nihat Kahveci'den cevap geldi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Twitter'dan yaptığı paylaşımla ''Nerede kalmıştık... Son iki sezon şampiyonluğu'' yazdı.

Kahveci, bu tweetin yanı sıra ''Geri döndümü döndü.. İstenilen oldumu oldu. Ama bence sezon sonu Şampiyon BeşiktAşk'' ve ''Hava şu an kapalı dişarıda ama Güneş 'li günlere devamm'' paylaşımlarında bulundu.

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