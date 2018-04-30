Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a eleştiri!

eski yıldızı, sosyal medya hesabından başkanyaptığı transferler sebebiyle eleştirdi.Lens ve Vida transferleri eleştiren Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır (Lens -Vida misali)." ifadelerini kullandı.Şenol Güneş'i destekleyen Kahveci, "Şampiyon olmasa da her zaman teşekkür bir borçtur Şenol Güneş'e." şeklinde paylaşım yaptı.Ayrıca Nihat Kahveci, "Ahmet Nur Çebi başarılardaki payından dolayı teşekkür ederim Büyük BeşiktAşk 'lısın.." sözlerini de paylaştı.