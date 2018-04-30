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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a eleştiri!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, başkan Fikret Orman'a eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a eleştiri!
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30 Nisan 2018 23:29
Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından başkan Fikret Orman'ı yaptığı transferler sebebiyle eleştirdi.

"SORUMLUSU FİKRET ORMAN"

Lens ve Vida transferleri eleştiren Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır (Lens -Vida misali)." ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜR BORÇLUDUR"

Şenol Güneş'i destekleyen Kahveci, "Şampiyon olmasa da her zaman teşekkür bir borçtur Şenol Güneş'e." şeklinde paylaşım yaptı.

Ayrıca Nihat Kahveci, "Ahmet Nur Çebi başarılardaki payından dolayı teşekkür ederim Büyük BeşiktAşk 'lısın.." sözlerini de paylaştı.

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