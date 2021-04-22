Nihat Kahveci: "Yeter sus Perez!"

Nihat Kahveci kişisesl sosyal medya hesabından Florentino Perez'in Türkiye ile ilgili sözlerini eleştirdi.

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Nihat Kahveci: 'Yeter sus Perez!'
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22 Nisan 2021 01:57
Nihat Kahveci, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in son açıklamalarına sosyal medyada değerlendirdi.

Kahveci, Real Sociedad'da oynadığı günleri kastederek 1 puanla şampiyonluğu kaçırdıkları sezonu ve Real Madrid'de oynayan Türk oyunculara Perez'in saygısızlık yaptığını söyledi.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:

"Perez yeter sus bence. Konuştukca batıyorsun. Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??"


"Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??"



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