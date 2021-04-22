Nihat Kahveci: 'Yeter sus Perez!'

Nihat Kahveci, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in son açıklamalarına sosyal medyada değerlendirdi.
Kahveci, Real Sociedad'da oynadığı günleri kastederek 1 puanla şampiyonluğu kaçırdıkları sezonu ve Real Madrid'de oynayan Türk oyunculara Perez'in saygısızlık yaptığını söyledi.
İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:
"Perez yeter sus bence. Konuştukca batıyorsun. Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??"
"Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??"
Kahveci, Real Sociedad'da oynadığı günleri kastederek 1 puanla şampiyonluğu kaçırdıkları sezonu ve Real Madrid'de oynayan Türk oyunculara Perez'in saygısızlık yaptığını söyledi.
İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:
"Perez yeter sus bence. Konuştukca batıyorsun. Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??"
"Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??"
Nihat Kahveci: "Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez?? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de??" https://t.co/2puLPO0lqz pic.twitter.com/uRHE2VB6in
— Sporx (@sporx) April 21, 2021