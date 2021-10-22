Nihat Kahveci: 'Taktik olarak Sumudica'nın eleştirilecek tarafı yok'

Yeni Malatyaspor'un Altay'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TRT Spor'da Nihat Kahveci, Marius Sumudica'nın 2'de 2'lik performansını değerlendirdi.



Nihat Kahveci Rumen hocanın zaman zaman antipatik görünse de sahada taktik olarak eleştirilecek bir tarafının olmadığını belirterek, "Sumudica çift forvet oynadığı için orada oynayan iki oyuncu Tetteh ve Adem'in iyi anlaşması çok önemli. Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kazandılar, gol yemeden. Geldiler lige iyi başlayan Altay'ı da mağlup ettiler. Sumudica'nın saha dışında antipatik açıklamaları olabiliyor. Gittiği yere göre dansları değişebiliyor, yediği şeyler değişebiliyor. Ama sahanın içinde taktik olarak, oynattığı oyun olarak eleştirecek hiçbir şey yok." diye konuştu.



Rumen teknik adam Maruis Sumudica, üst üste 5 maç kaybeden Yeni Malatyaspor'la çıktığı 2 maçta 6 puan kazandı ve 10 hafta sonunda 10 puana yükseldi.





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