Nihat Kahveci: 'Semih Kılıçsoy'a üzülüyorum'

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Samsun'da Karadağ'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İlk devresi golsüz sona eren mücadelede tek gol, 69. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi. Millîler, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.
SEMİH SÜRE ALAMADI
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Türkiye-Karadağ maçında yedek kulübesinde yer aldı. Giovanni van Bronckhorst'tan pek forma şansı bulamayan 19 yaşındaki golcü, Vincenzo Montella'dan da süre alamadı ve maçı kulübede tamamladı.
NİHAT KAHVECİ, SEMİH GERÇEĞİNİ AÇIKLADI
Öte yandan A Millî Takım ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Semih Kılıçsoy ile alakalı gerçeği açıkladı. Kontraspor'da millî maçı yorumlayan Kahveci, çarpıcı sözler söyledi.
'CENGAVER GİBİ OYNADILAR'
Stoper oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ve Merih Demiral'ı beğendiğinin altını çizen Kahveci, "Cengaver gibi oynadılar. Abdülkerim oyun kurulumunda inanılmaz paslar attı" dedi.
'BERTUĞ, BARIŞ ALPER'DEN DAHA KÖTÜYDÜ'
Takımın hücum hattındaki oyuncularının performansını eleştiren Kahveci, "Barış Alper iyi oynamadı ama Bertuğ Yıldırım da çok etkisiz kaldı. Performansı bende hayal kırıklığı yarattı. Temposu yeterli gelmedi. Cenk Tosun ve Umut Nayir gibi oyuncular tercih edilebilirdi" dedi.
SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ
Eski millî futbolcu, zor bir dönemden geçen Semih Kılıçsoy ile ilgili de çarpıcı sözler söyledi. İşte Nihat Kahveci'nin Semih Kılıçsoy yorumu...
'GIO YÜZÜNDEN KONUŞAMIYORUM!'
Konuşamıyorum... Gio hoca yüzünden! Bertuğ'u izleyince... Semih Kılıçsoy bundan kötü mü oynar? Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş.
'SEMİH'E ÜZÜLÜYORUM'
Semih'i oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; 'siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum' da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum."
İlk devresi golsüz sona eren mücadelede tek gol, 69. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi. Millîler, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.
SEMİH SÜRE ALAMADI
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Türkiye-Karadağ maçında yedek kulübesinde yer aldı. Giovanni van Bronckhorst'tan pek forma şansı bulamayan 19 yaşındaki golcü, Vincenzo Montella'dan da süre alamadı ve maçı kulübede tamamladı.
NİHAT KAHVECİ, SEMİH GERÇEĞİNİ AÇIKLADI
Öte yandan A Millî Takım ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Semih Kılıçsoy ile alakalı gerçeği açıkladı. Kontraspor'da millî maçı yorumlayan Kahveci, çarpıcı sözler söyledi.
'CENGAVER GİBİ OYNADILAR'
Stoper oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ve Merih Demiral'ı beğendiğinin altını çizen Kahveci, "Cengaver gibi oynadılar. Abdülkerim oyun kurulumunda inanılmaz paslar attı" dedi.
'BERTUĞ, BARIŞ ALPER'DEN DAHA KÖTÜYDÜ'
Takımın hücum hattındaki oyuncularının performansını eleştiren Kahveci, "Barış Alper iyi oynamadı ama Bertuğ Yıldırım da çok etkisiz kaldı. Performansı bende hayal kırıklığı yarattı. Temposu yeterli gelmedi. Cenk Tosun ve Umut Nayir gibi oyuncular tercih edilebilirdi" dedi.
SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ
Eski millî futbolcu, zor bir dönemden geçen Semih Kılıçsoy ile ilgili de çarpıcı sözler söyledi. İşte Nihat Kahveci'nin Semih Kılıçsoy yorumu...
'GIO YÜZÜNDEN KONUŞAMIYORUM!'
Konuşamıyorum... Gio hoca yüzünden! Bertuğ'u izleyince... Semih Kılıçsoy bundan kötü mü oynar? Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş.
'SEMİH'E ÜZÜLÜYORUM'
Semih'i oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; 'siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum' da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum."